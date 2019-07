Koninklijke Denderclub Ninove houdt 77ste Grote Prijs Beeckman-De Caluwé Claudia Van den Houte

15 juli 2019

09u56 6 Ninove De wielerclub Koninklijke Denderclub Ninove houdt op donderdag 18 juli de 77ste Grote Prijs Beeckman-De Caluwé.

De wedstrijd voor eliterenners met contract start en eindigt op de Onderwijslaan. De renners rijden een afstand van 166 km over 13 ronden. Eén ronde heeft een afstand van 12,5 km. Na de start in Ninove gaat het parcours door Meerbeke, Denderwindeke en Pollare, en terug naar de Onderwijslaan in Ninove. “Voor mij als voorzitter is het de 40ste editie van deze Grote Prijs”, aldus Pascal Carael, voorzitter van de vzw Koninklijke Denderclub Ninove. “Gezien onze goede reputatie hebben we terug een vrij compleet deelnemersveld voor het Ninoofse publiek kunnen vastleggen.”

Onder meer Michael Van Staeyen, die vorig jaar de tweede plaats behaalde, is er terug bij. Ook onder andere streekrenners Jérome Baugnies en Thimothy Dupont, en Julien van Den Branden en Robert Wagner nemen deel aan de koers. “Een 25-tal wildcards zijn reeds uitgereikt aan plaatselijke renners die wij de kans willen geven zich even met het grote geweld te kunnen meten. Ik hoop ook dat we de winnaar van vorig jaar, Tom van Asbroeck, die deze wedstrijd al twee keer op zijn palmares heeft staan, nog aan de start kunnen krijgen”, aldus Carael.

De Grote Prijs Beeckman-De Caluwé start om 14 uur op de Onderwijslaan.