Koninklijk Ninoofs Zangkoor houdt lenteconcert Claudia Van den Houte

03 maart 2020

19u35 0 Ninove Het Koninklijk Ninoofs Zangkoor houdt een lenteconcert op de eerste dag van de lente, op zaterdag 21 maart.

Het vierstemmig gemengd koor brengt een lentefris repertoire van a capella-liederen door de eeuwen heen, van de renaissance tot vandaag. Het concert ‘Daar is de Lente’, onder leiding van Karen Scheldeman, vindt op zaterdag 21 maart om 19 uur plaats in de kapel van de Zusters HH Harten, Burchtstraat 47 in Ninove. Iedereen is welkom. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Kaarten zijn te koop bij de leden van het koor of via info@koninklijkninoofszangkoor.be.