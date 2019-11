Komen er windturbines in Diepe Straten? Claudia Van den Houte

07 november 2019

20u25 6 Ninove Een energieproducent bekijkt om windturbines te plaatsen in de Diepe Straten in Ninove, tegen de grens met Denderhoutem.

Het idee om windturbines te plaatsen in de Diepe Straten zou al een tijdje bestaan, maar de gemeente Haaltert werd daar nog maar pas van op de hoogte gesteld. “Er werd ons gevraagd om advies te geven in het kader van een MER-studie over drie opties. In de eerste optie zouden er acht windturbines worden geplaatst, waarvan twee op Haalterts grondgebied, in de tweede optie ging het om vijf windturbines, waarvan twee in Haaltert en de derde optie bestond uit de plaatsing van drie windturbines, waarvan geen enkele in Haaltert. Wij hebben in ons advies de voorkeur gegeven aan de derde optie”, vertelt Veerle Baeyens (N-VA), burgemeester van Haaltert.

De gemeente Haaltert vraagt in haar advies ook om de visuele hinder van windturbines in Haaltert zoveel mogelijk te beperken en dat inwoners van Haaltert die er visuele hinder van zouden ondervinden maar er mee in willen investeren, dat aan lagere prijs kunnen doen dan wie er geen hinder van ondervindt.

Dat de gemeente Haaltert de voorkeur geeft aan de derde optie, betekent niet dat ze het wenselijk acht dat er windturbines komen. Ze pleit alvast voor natuurbehoud. Het gaat ook nog maar om een pre-advies, dus het is nog helemaal niet zeker dat er windmolens komen. Bevoegd Ninoofs schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) kan alleen kwijt dat er bij de stad Ninove nog geen aanvraag binnenkwam.