Kleuters basisschool De Oogappel krijgen bezoek van ‘kleurenmonster’ op eerste schooldag Claudia Van den Houte

01 september 2020

14u27 1 Ninove De kleuters van basisschool De Oogappel in Appelterre hebben bijzonder bezoek gekregen op de eerste schooldag.

Het ‘kleurenmonster’ kwam immers langs op de kleuterafdeling. Het kleutermonster voelde zich telkens anders: eerst was hij heel blij om terug naar school te mogen, dan weer bang, verdrietig, boos, rustig en zelfs verliefd. De komende weken zullen de kleuters en de juffen werken rond het gevoelensboekje: ‘Het kleurenmonster’ en ‘Het kleurenmonster gaat naar school’. “Want ook het kleurenmonster gaat voor het eerst naar school en is een beetje zenuwachtig. Wat kan je nu verwachten in de nieuwe klas?”, aldus juf Sarah.

“Het kleurenmonster moet niet bang zijn, want er staan zowel voor hem als voor de kleuters nieuwe avonturen te wachten, zoals een heuse kleurenschattenzoektocht met opdrachten, een gevoelensliedje met dans, een dramatisering van het verhaal door de juffen en nog zo veel meer.”

De kleuters gingen samen met het kleurenmonster ook eens rond op school om alle nieuwigheden te ontdekken. Er werden activiteitenborden, geschilderde plantenbakken, kleurenmonsters… toegevoegd op de speelplaats, dankzij de ouderraad en papa Geoffrey.