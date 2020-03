Kleinkinderen jarige Jacqueline wensen oma op originele manier gelukkige verjaardag Claudia Van den Houte

15 maart 2020

17u08 9 Ninove Door het coronavirus is er een bezoekverbod in alle woonzorgcentra in ons land. De kleinkinderen van Jacqueline vonden toch een originele manier om hun oma, die in woonzorgcentrum Klateringen verblijft, een gelukkige verjaardag te wensen.

Ze hadden een mooie spandoek gemaakt met daarop ‘Onze oma, beste oma. Gelukkige verjaardag’. Zaterdag kwamen ze voor de verjaardag van Jacqueline naar het woonzorgcentrum om van buiten het spandoek te tonen aan hun oma. Jacqueline werd via de telefoon verwittigd om door het raam naar buiten te kijken, zodat ze de verrassing voor haar 76ste verjaardag kon zien. Ze reageerde heel blij.

Ook zondag viel er wat te zien buiten aan het woonzorgcentrum. Toen kwamen spontane bezoekers per paard langs om eens wuiven naar een familielid. “We hebben ook vier gesloten Facebookpagina’s aangemaakt, waar personeelsleden af en toe, als het wat rustiger is in het woonzorgcentrum, zelf wat foto’s op posten. Familieleden kunnen zich aansluiten en zo meevolgen wat er hier gebeurt”, klinkt het bij wzc Klateringen. “Familieleden kunnen ook zelf foto’s en filmpjes sturen, die we dan aan hun familielid tonen.”

Meer info via 054/31.17.11 (liefst enkel in de namiddag bellen).