Kleine Axelle maakt vijfgeslacht compleet Claudia Van den Houte

28 augustus 2019

12u37 9 Ninove Axelle Van De Perre heeft met haar geboorte voor een vijfgeslacht gezorgd in haar familie.

De kleine Axelle kwam op 14 augustus ter wereld in het ASZ in Aalst. Betovergrootmoeder is Maria De Luyck (93), die momenteel in een rustoord in Pamel verblijft. Marleen Van Schelvergem (72) uit Okegem is de overgrootmoeder, Maria Hoffman (52) uit Appelterre is de grootmoeder en Gwendolien Collard (22) uit Haaltert is de fiere mama van Axelle. Het is het eerste vijfgeslacht in de familie. De vijf vrouwen gingen dan ook fier op de foto met hun vijfgeslacht.