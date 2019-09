Klanten en personeel geëvacueerd na brandje in stapelplaats Carrefour Koen Baten

04 september 2019

20u38 23 Ninove Een tiental klanten en enkele personeelsleden zijn deze avond rond 19.00 uur geëvacueerd nadat er achteraan in de stapelplaats van de Carrefour Hypermarkt brand was ontstaan. De brand zorgde voor rookontwikkeling achteraan, maar kon zich niet verder verspreiden.

De brandweer van Ninove, Denderleeuw en Aalst kregen het vuur snel geblust achteraan. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk. De schade binnen bleef relatief beperkt en enkel achteraan in de stapelplaats. Uit voorzorg werd de winkel wel even afgesloten en mocht niemand hem betreden. Ook de personeelsleden moesten buiten wachten en konden hun werkzaamheden niet verder zetten.

De stapelplaats achteraan werd grondig verlucht en er werd een controle uitgevoerd over het hele gebouw. Ruim een uur later werd de winkel opnieuw vrijgegeven. Niemand raakte gewond.