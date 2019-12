Kindjes ontmoeten Kerstman in zijn huisje in Lavendelstraat Claudia Van den Houte

23 december 2019

12u46 0 Ninove Heel wat kinderen hebben het voorbije weekend de Kerstman ontmoet in zijn huisje in de Lavendelstraat.

Het ‘Huisje van de Kerstman’ was een nieuw initiatief van de Ninoofse handelaars, die zo de Lavendelstraat wilden doen leven tijdens het weekend voor Kerstmis. De kinderen kregen snoep en konden op de foto met de Kerstman. De eerste honderd kinderen die een tekening meebrachten voor de Kerstman, kregen bovendien een extra cadeau. Kerstman van dienst was Sigmond Ghijssels. De 75-jarige Ninovieter kruipt al vele jaren in de huid van de Kerstman. Hij bezoekt onder meer ook verschillende woonzorgcentra in de buurt als Kerstman en doet dat kosteloos. “Het huisje van de Kerstman was een groot succes”, aldus de Verenigde Handelaars Ninove.