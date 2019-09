Kindje met sleutelbeenbreuk afgevoerd na zware aanrijding op kruispunt Koen Baten

15 september 2019

00u38 102 Ninove Bij een ongeval tussen een Ford en een Nissan in Voorde bij Ninove is zateravond een kindje gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het kwam tot frontale aanrijding kwam op het kruispunt van de Brakelsesteenweg met de Geraardsbergsestraat.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 23 uur. Een Ford werd er in de flank aangereden door een Nissan. Volgens een getuige reden beide voertuigen in tegenovergestelde richting toen het plots mis ging.

Verschillende getuigen verklaarden aan de politie dat de Ford met gedoofde lichten reed. De bestuurder gedroeg zich naar verluidt ook agressief. De bestuurster van de Nissan wilde links af slaan toen ze plots het voertuig zag opduiken en niet meer kon ontwijken. De vrouw was met haar twee kindjes van 5 en 11 jaar gaan eten in een restaurant vlakbij en was op de terugweg naar huis. Ze had niet gedronken. Eén van haar kinderen liep een sleutelbeenbreuk op en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij de nacht heeft moeten doorbrengen ter observatie.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn rijp voor de schroothoop. De brandweer van Ninove en Aalst kwamen ter plaatse om de nodige signalisatie te plaatsen en de brokstukken op te ruimen. De verkeershinder bleef beperkt.