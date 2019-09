Kindje gewond afgevoerd na aanrijding op kruispunt met verkeerslichten in Voorde Koen Baten

15 september 2019

00u38 6 Ninove Bij een ongeval tussen een Ford en een Nissan in Voorde bij Ninove is deze avond een kindje gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het kwam tot een aanrijding kwam op het kruispunt Brakelsesteenweg met de Geraardsbergsestraat. Een van de bestuurders negeerde vermoedelijk het rode licht waardoor de aanrijding gebeurde.

Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur gisterenavond. Een Ford werd er aangereden in de flank door een Nissan. Een van de voertuigen negeerde waarschijnlijk het rode licht, maar het is nog niet duidelijk wie in fout is. In de Nissan was een kindje aanwezig dat gewond raakte en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn rijp voor de schroothoop. De brandweer van Ninove en Aalst kwamen ter plaatse om de nodige signalisatie te plaatsen en de brokstukken op te ruimen. De verkeershinder bleef beperkt.