Kinderen verkoelen met modder tijdens ‘modderdag’ groepsopvang Lindekindjes Claudia Van den Houte

26 juni 2019

15u22 0 Ninove In groepsopvang Lindekindje s in de Lindebergstraat in Appelterre-Eichem werd er dinsdag een ‘modderdag’ gehouden.

“De modderdag zorgde voor extra verkoeling op deze snikhete dag”, aldus Patricia Neckebroeck van Lindekindjes. “We willen de kinderen volop laten ontdekken en experimenteren met de verschillende zintuigen. Daarvoor gebruiken we vooral natuurlijke materialen. De modderdag staat dan ook elk jaar met stip aangeduid in de agenda van de begeleiders, kindjes en hun ouders. Het is een dag waar iedereen naar uitkijkt.” Op het einde van de modderdag, was er wel een grote schoonmaak nodig. “Het was een prachtige dag. De glimlach van de kindjes zal nog lang nazinderen”, klinkt het tevreden.