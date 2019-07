Kinderen sporten erop los tijdens zomersportkamp ‘sportmix’ Claudia Van den Houte

17 juli 2019

16u04 3 Ninove In sporthal ‘t Sportstekske in Ninove maken kinderen deze week kennis met tal van sporten tijdens het zomersportkamp ‘sportmix’.

In totaal nemen er 63 kinderen van 7 tot 14 jaar deel aan het sportkamp. Ze werden ingedeeld in drie groepen volgens leeftijd. Elke groep wordt begeleid door een monitor. “Voor sommige activiteiten worden de groepen wel samen gezet”, vertelt monitor Thijs Raeymaekers. “De kinderen zien deze week onder meer het volledig assortiment van klassieke sporten. Vaak worden de sporten gegroepeerd per dag, bijvoorbeeld een dag rond balsporten of een dag rond slagsporten. Er is ook een atletieknamiddag en ze maken eveneens kennis met gevechtssporten. Daarnaast zijn er vaak spelletjes in het park.”

Het sportkamp loopt nog tot en met vrijdag in en rond de sporthal van Ninove.