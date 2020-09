Kinderen kleuterschool ‘Ikke’ vliegen nieuwe schooljaar in: School even omgetoverd tot luchthaven Claudia Van den Houte

01 september 2020

09u48 0 Ninove In kleuterschool Ikke langs de Parklaan zijn de leerlingen het nieuwe schooljaar ingevlogen.

Onder het thema ‘Ikke vliegt erin’ werd de school omgetoverd tot een luchthaven. De kleuters moesten eerst door de metaaldetector en vervolgens langs de check-in balie van ‘Ikke Airlines’ passeren, waar elke kleuter een persoonlijke instapkaart kreeg en zijn of haar boekentas door de scanner kon steken. Door de coronamaatregelen moesten de meeste ouders alles vanop afstand volgen.

“Alle deuren en ramen blijven de hele dag open”, vertelt directeur Joeri Van Den Driessche. “We hebben ook een CO2-meter waarmee we af en toe de luchtkwaliteit zullen meten. De leerlingen zullen ook regelmatig hun handen moeten wassen. Het voordeel is wel dat kleuterjuffen geen mondmasker hoeven te dragen, alleen wanneer ze contact hebben met volwassenen is dat verplicht. Het is speciaal maar ik denk dat vele ouders ook blij zijn dat de scholen open zijn. Kinderen hebben structuur nodig”, aldus de directeur.

“Ik ben inderdaad tevreden, ja”, beaamt Sarayan Yeranuhi, wiens vijfjarige dochtertje school loopt bij Ikke. “Het was een beetje te lang dat de kinderen thuis moesten blijven. Bovendien waren er ook geen activiteiten zoals zwemles. Voor mijn oudste kind, mijn zoon van dertien, ben ik wel een beetje bang omdat hij een hele dag met mondmasker in de klas moet zitten.”



