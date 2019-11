Kinderen begroeten Sinterklaas bij aankomst in Ninove: “Sint heeft zachte hand” Claudia Van den Houte

16 november 2019

18u35 1 Ninove Sinterklaas en zijn vele Zwarte Pieten zijn zaterdag met de boot vanuit Spanje aangekomen in Ninove.

Ze meerden aan langs de Denderkaai, ter hoogte van café Den Belleman. Vele kinderen en hun ouders stonden de Sint en zijn Pieten op te wachten. Pietje Paniek en ballonplooier/vuurspuwer Max maakten de kinderen letterlijk en figuurlijk warm voor de komst van de Sint. Sinterklaas begroette alle kinderen bij zijn aankomst in Ninove. Op het podium werd hij officieel welkom gegeten door burgemeester Tania De Jonge. “Ik ben tevreden om door zoveel kinderen te worden ontvangen”, sprak Sinterklaas. Na een blik in zijn boek, stelde hij alle kinderen gerust: “Jullie mogen allemaal jullie schoentje zetten, want er zijn geen stoute kinderen.”

Mats De Moor (3) uit Ninove was zelf verkleed als Zwarte Piet, met muts én zwarte tint. “Mijn zoontjes hebben geen schrik van Zwarte Piet. We komen elk jaar kijken naar de aankomst van de Sint en telkens verkleden en schminken ze zich als Zwarte Piet. Ze kijken er elk jaar naar uit. Ook ik vind het leuk. Ik kijk er al bijna even hard naar uit als zij”, aldus mama Inge Sunaert.

Sien (6) uit Roosdaal woonde de aankomst van Sinterklaas in Ninove voor het eerst bij: “Ik heb hem een hand gegeven. De Sint heeft een zachte hand”, aldus Sien. “Vooral de liedjes die werden gezongen waren leuk”, vond Nore (8) uit Ninove, die er vorig jaar ook bij was.