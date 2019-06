Kinderen basisschool De Lettertuin laten zich van sportiefste kant zien tijdens sponsorloop door wijk Groeneweg Claudia Van den Houte

07 juni 2019

15u51 7 Ninove De leerlingen van de stedelijke basisschool De Lettertuin in de Seringenstraat in wijk Groeneweg hebben voor de tweede keer een sponsorloop gedaan.

De wijk werd autovrij gemaakt zodat de leerlingen zich op een veilige manier van hun sportiefste kant konden laten zien. Het parcours werd aangepast. Heel de school, bijna 260 leerlingen, nam deel aan de sponsorloop. “Het is een initiatief van de ouderraad”, vertelt directeur Joeri Van den Driessche. “De leerlingen hebben zich op voorhand laten sponsoren, gaande van 10 cent tot 2 euro per ronde.” Hoe meer rondes de leerlingen liepen, hoe meer geld de sponsorloop opbracht. De opbrengst - die nog niet bekend is - gaat onder meer naar fluohesjes voor de leerlingen. “We doen veel te voet of per fiets”, verklaart de directeur. “Ook wordt er bijgelegd bij de bussen voor bijvoorbeeld zeeklassen of avontuurklassen.”

“We kopen ook elk jaar drinkbussen voor nieuwe leerlingen om het drinken van water op school te promoten”, vervolgt Karen Mariën, voorzitter van de ouderraad. “Ook plannen we infoborden waarop we verslagen van de ouderraad, info over schoolactiviteiten en info van de stad Ninove enzovoort kunnen uithangen.”