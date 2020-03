Kinderen basisschool De Lettertuin houden eigen carnavalsoptocht Claudia Van den Houte

02 maart 2020

19u26 0 Ninove In basisschool De Lettertuin in de wijk Groeneweg was er maandag een groot carnavalsfeest.

De kinderen vertrokken aan de school voor een carnavalsoptocht die via de Aalstersesteenweg richting station ging en daarna via de Weggevoerdenstraat en de Denderhoutembaan terug naar de wijk keerde. De optocht werd begeleid door de Narrengilde, prins carnaval en verschillende oud-prinsen. In de school werd er ook een eigen kleine ‘Don Augustprijs’ uitgereikt. “De kinderen van de derde kleuterklas hadden een trofee gemaakt”, vertelt directeur Joeri Van den Driessche. “De klassen werden beoordeeld op de attributen, hoe goed ze meededen in de stoet en hoe mooi ze dansten op ons themalied. Het derde leerjaar A en B werden de winnaars. We houden elk jaar een carnavalsstoet, maar het is de eerste keer dat prins carnaval met ons meeging.”