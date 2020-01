Kindercarnaval start dit jaar vroeger door Omloop op dezelfde dag Claudia Van den Houte

21 januari 2020

16u56 0 Ninove Het kindercarnaval zal dit jaar vroeger van start gaan door de Omloop Het Nieuwsblad.

De aankomst van de Omloop vindt opnieuw plaats in Ninove, op de Onderwijslaan. Vorig jaar viel de aankomst samen met de machtsoverdracht - die tot ongenoegen van heel wat carnavalisten toen ook werd vervroegd -, dit jaar vindt de wedstrijd plaats op de dag van kindercarnaval, op zaterdag 29 februari. Daarom zal het kindercarnaval dit jaar worden vervroegd. Terwijl de kinderen vorig jaar van 12 uur tot 13.30 uur konden ingeschreven worden, verlopen de inschrijvingen dit jaar tussen 9.30 uur en 11.30 uur. De kinderstoet start al om 12 uur, zodat de kinderen om 13 uur in de sporthal zijn voor de jaarlijkse kindershow.

Het stadscentrum zal vanaf de middag niet meer toegankelijk zijn via de Brusselstraat en de Centrumlaan. Het verkeer kan wel via de Mallaardstraat en Preulegem in en uit het centrum. Er zal vanaf de middag verkeershinder zijn aan Den Dollar voor wie van Brakel komt en aan kruispunt Tramstatie voor wie van Brussel komt.

Het reglement voor kindercarnaval werd ook aangepast. Zo is er een extra categorie van zeer grote groepen vanaf 22 deelnemers.