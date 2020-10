Kinderbegeleidsters ‘t Kadeeken in de kijker gezet op ‘Dag van de Kinderbegeleider’ Claudia Van den Houte

12 oktober 2020

15u12 3 Ninove De kinderbegeleidsters van kinderopvang ‘t Kadeeken in Ninove werden maandag in de kijker gezet naar aanleiding van de Dag van de Kinderbegeleider.

Ze kregen een drinkbus met daaraan een kaartje met de tekst ‘Beestig bedankt’ cadeau. “Vooral de laatste maanden, sinds half mei, moesten de kinderbegeleiders nog flexibeler zijn dan anders”, vertelt Ann Van Schuerbeek, coördinator bij IBO ‘t Kadeeken. “Zo werden ze ook ingezet in scholen voor de voor- en naschoolse opvang. De voorbije zomer moesten ze ook op twee verschillende locaties werken. Dat was voor hen een aanpassing. Het vraagt allemaal wat meer van de mensen. Daarvoor willen we hen dan ook bedanken.”