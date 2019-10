Kinderbegeleiders ‘t Kadeeken krijgen complimenten voor ‘Dag van de Kinderbegeleider’ Claudia Van den Houte

11 oktober 2019

16u19 0 Ninove De stad Ninove heeft de kinderbegeleiders van de buitenschoolse kinderopvang ‘t Kadeeken in de kijker gezet naar aanleiding van de ‘Dag van de Kinderbegeleider’.

De ‘Dag van de Kinderbegeleider’ vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 oktober, maar de kinderbegeleiders van ‘t Kadeeken werden vrijdagnamiddag al figuurlijk in de bloemetjes gezet. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen overhandigde hen een cadeaubon en complimentenkaartjes met een leuke spreuk erop. “We willen hiermee aantonen dat we de dagelijkse inzet en het enthousiasme van de kinderbegeleidsters waarderen”, klinkt het.

De actie ‘Dag van de Kinderbegeleider’ is een samenwerking tussen SOM, Kind en Gezin, VVSG-Steunpunt Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond, Federatie kinderopvang, VCOK, Limburgs Steunpunt Kinderopvang, KiKO, Felies, 3W Plus en IGO. Iedereen kan een complimentenkaartje invullen in de kinderopvang. “Op die manier kan men zijn appreciatie tonen voor de kinderverzorgers”, aldus Ann Van Schuerbeek, coördinator bij ‘t Kadeeken.