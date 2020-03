Kevertreffen dan toch afgelast: “Niet fijn, maar we begrijpen beslissing” Claudia Van den Houte

12 maart 2020

17u36 98 Ninove Het kevertreffen in het Ninoofse stadscentrum van komende zondag wordt dan toch afgelast.

Tot voor kort bevestigden zowel de organisatoren als de stad dat het kevertreffen toch zou kunnen doorgaan. De stad was wel van plan om pictogrammen in cafés en op straat te laten ophangen en de voorzorgsrichtlijnen om de verspreiding van het coronavirus zo beperkt mogelijk te houden, zouden volop gecommuniceerd worden. Vandaag (donderdag) werd echter bekendgemaakt dat het kevertreffen dan toch wordt afgelast. Dat werd beslist na een crisisberaad tussen de stad en de organisatoren van het kevertreffen. “Tot deze middag (donderdagmiddag, red.) was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar er werd een enorme druk gelegd op de schouders van de burgemeester, die heeft beslist om gevolg te geven aan de negatieve adviezen”, vertelt Frederic Peeters, organisator van het kevertreffen. “Het is niet leuk, maar we begrijpen de beslissing. We zijn daarom ook niet kwaad. Gelukkig werd het vandaag geannuleerd en niet morgen.” Toch duiken er hier en daar al kevers op in Ninove. “We zijn bezig met iedereen te verwittigen, maar sommige deelnemers zijn al onderweg naar Ninove.” Het gaat dan om kevers uit het buitenland, vooral uit Groot-Brittannië. Zo zullen er zondag misschien toch nog wat kevers te zien zijn in Ninove.

De organisatoren bekijken om het kevertreffen te verplaatsen naar een latere datum, wellicht in de zomer. “We zouden er dan echt een zomerevenement van maken.”