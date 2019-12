Kerstconcert met Koninklijk Ninoofs Zangkoor in Lieferingse kerk Claudia Van den Houte

19 december 2019

11u34 2 Ninove In de kerk van Lieferinge vindt er op vrijdag 20 december een kerstconcert plaats, met achteraf een kerstcafé.

Het ‘Koninklijk Ninoofs Zangkoor’, onder leiding van Karen Scheldeman, brengt het publiek in de gepaste sfeer met haar kerstliederen. Ze zingen Duitse kerstkoralen, Vlaamse maar ook Boheemse, Baskische en Engelse kerstliederen en zingen samen met het publiek ook enkele bekende kerstliederen. Na het concert is er nog een kerstcafé in buurthuis De Kassei, waar je door afgifte van je ingangsticket bij het binnenkomen met een gratis aperitiefje wordt verwelkomd.

Het kerstconcert start vrijdag om 20 uur in de kerk van Lieferinge. Kaarten kosten 12 euro en zijn te reserveren via bestuur@dekassei.be