Kastanjehouten omheining rond kerktoren Abdijkerk moet beschermen tegen mogelijke brokstukken

Claudia Van den Houte

21 januari 2020

18u26 0 Ninove Rond de Abdijkerk werd er een nieuwe omheining geplaatst die moet beschermen tegen mogelijke brokstukken.

“Er staat al sinds 2018 bescherming rond de kerktoren. Na een inspectie van monumentenwacht werd er in een verslag gewezen op brokstukken die mogelijk kunnen vallen”, vertelt schepen Henri Evenepoel (Open Vld). “Toen werden er nadarhekken geplaatst rond de kerktoren ter bescherming. Die waren op vlak van esthetiek en veiligheid echter allesbehalve ideaal.” Toen Evenepoel hiervoor vorig jaar bevoegd werd, stelde hij op zijn eerste dienstoverleg een andere tijdelijke oplossing voor. “De kastanjehouten hekkens zijn een elegantere oplossing en kunnen nadien ook elders worden gebruikt.” Nu er budget was vrijgemaakt, konden de hekkens worden geplaatst.

De nieuwe afsluiting zal blijven staan tot de kerktoren gerenoveerd is. Wanneer de renovatie zal starten, is niet bekend. “Er is budget voorzien, maar het is niet te voorspellen tegen wanneer het dossier rijp zal zijn voor subsidie. Erfgoed Vlaanderen en het ministerie beslist. Er worden wel tussentijdse controles gedaan om te zien hoe precair de toestand is.” Onder meer de daken en het interieur van de kerk werden wel al gerestaureerd.