Karton en kerstboom rond kachelpijp vatten vuur: bovenverdieping loopt aanzienlijke schade op Koen Baten

14 oktober 2019

21u18 0 Ninove Deze avond heeft een brand op de bovenste verdieping van een woning aanzienlijk wat schade aangericht. Een lading karton en een kerstboom die rond de schouwbuis stonden raakten oververhit nadat de schouw aan het branden was. De bewoners zullen deze nacht ergens anders moeten doorbrengen, maar kunnen morgen terug naar huis.

De brand ontstond rond 19.45 uur op de Brakelsesteenweg in Ninove vlak aan de Self Carwash. Onder het dak was er heel wat rookontwikkeling. De brandweer was op enkele minuten ter plaatse waardoor veel erger vermeden is. De brand kon niet door het dak gaan.

“De bovenverdieping liep echter wel aanzienlijke schade op, maar de benedenverdieping kon gevrijwaard worden. Ook de aanpalende woningen liepen waarschijnlijk geen schade op”, zegt burgemeester Tania De Jonge. “De bewoners moeten wel de nacht ergens anders doorbrengen, maar worden opgevangen", klinkt het.

Bij de brand raakte niemand gewond. De woning moet grondig verluchten alvorens de bewoners terug naar huis kunnen.