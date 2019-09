Kandidaat-priester Jef Van der Gucht (29) twee jaar op stage in Ninove: “Op vraag van mijn ouders eerst diploma rechten behaald” Claudia Van den Houte

20u16 0 Ninove De pastorie van Ninove is de komende twee jaar de nieuwe thuis van Jef Van der Gucht (29). Hij is seminarist ofwel kandidaat-priester en doet zijn pastorale stage in Ninove. Jef zal pastoor Alexander Vandaele bijstaan tot zijn priesterwijding.

Jef Van der Gucht heeft al vier jaar priesteropleiding aan het seminarie in Leuven achter de rug. Nu volgt er nog twee jaar pastorale stage vooraleer hij priester kan worden. Nog voor zijn priesteropleiding studeerde hij rechten. “Ik had op mijn achttiende al aan een opleiding tot priester willen beginnen, maar mijn ouders vroegen me om eerst een diploma te behalen. Achteraf gezien ben ik daar blij om, want daardoor heb ik een bewustere keuze kunnen maken, in volle vrijheid, en het bisdom bleek ook liever te hebben dat kandidaat-priesters eerst een diploma behalen.”

Rechtenstudies

Advocaat is hij echter nooit geweest. “Ik heb na mijn rechtenstudies mijn diploma aan mijn moeder gegeven. Mijn ouders waren eerst ‘not amused’ met mijn keuze om priester te worden – kleinkinderen zijn er bijvoorbeeld niet te verwachten van mij -, maar ze zien nu dat ik gelukkig ben en dat maakt hen ook gelukkig. Priester zijn betekent inderdaad een leven zonder een gezin, maar het geeft een ongelofelijke vrijheid: de vrijheid om er voor iedereen graag te zijn, iedereen graag te zien en naar iedereen te luisteren.”

Pater Damiaan

Jef noemt priester worden een roeping. “Die heb ik ervaren, ja. Niet plotsklaps, maar dat is geleidelijk aan gegroeid. In 2002 werd in Temse, de gemeente waarvan ik afkomstig ben, priester Poppe zalig verklaard. Dat heeft een indruk op me nagelaten. Drie jaar later werd pater Damiaan tot De Grootste Belg verkozen. Ik ben beginnen nadenken over hun werk: Waarom doe je zoiets? En hoe houd je het vol? Want ze hebben hun werk tot het einde van hun leven gedaan. Wel: ze hebben allemaal de Bijbel vastgehad. Het is niet dat ik ze wil imiteren, het is de weg die zij zetten vanuit Christus, gedreven door de liefde van Christus. Dat heeft me getriggerd. Als kapitein van een schip kun je ook de vuurtoren negeren, maar als je schip daarna op de klippen loopt, dan zal je bemanning je dat niet in dank afnemen. Ik heb in volledige vrijheid beslist om seminarist te worden.”

Hartelijke stad

Jef zal de komende twee jaar pastoor Alexander Vandaele bijstaan, maar zal ook zelf verantwoordelijkheden opnemen. “Dat kan gaan van catechese tot ouderen- en ziekenbezoeken. Ninove is onbekend terrein voor hem. “Mijn grootvader woonde in Zandbergen en toen ik nog een kind was, reden we jaarlijks wel eens door Appelterre-Eichem, maar dat was het dan ook. Ik ken niemand in Ninove en moet hier nog alles leren. Niet alles functioneert overal hetzelfde. Maar het is af en toe nodig om je horizonten te verruimen. Het eerste wat ik gedaan heb toen ik in Ninove arriveerde, was een stafkaart kopen. Als oud-scout ben ik daarmee vertrouwd. Ik ben nog maar sinds vorige donderdag in Ninove, maar het lijkt me een zeer hartelijke stad, met fijne mensen. Er leeft veel in Ninove.”