Kadaver in plastiek zak gevonden aan jaagpad in Pollare Koen Baten

18 april 2020

18u10 0 Ninove In de Dender in Pollare hebben enkele passanten vanmiddag de brandweer gebeld nadat ze een plastieken zak in het water zagen liggen. Dit gebeurde ter hoogte van de Nekkersput. Het gaat om een kadaver van een dier dat er waarschijnlijk gedumpt werd.

Het was rond 16.00 uur dat iemand de zak opmerkte in de Dender. De brandweer werd gebeld en kwam ter plaatse om de zak te onderzoeken. Daarin zat een kadaver van een dier. Wie de zak daar heeft komen dumpen is niet duidelijk. De brandweer verwijderde het dier uit het water.