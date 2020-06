K3 verrast bewoner Schoonderhage voor zijn verjaardag Claudia Van den Houte

13 juni 2020

15u45 0 Ninove De bewoners van Schoonderhage Norbertijnen, een woonhuis voor mensen met een mentale beperking in Ninove, kreeg de bekende meidengroep K3 de voorbije week op bezoek.

Door de coronacrisis konden de bewoners van Schoonderhage hun familie wekenlang niet zien. Bewoner Bart is grote fan van K3. Daarom bracht Sam De Bruyn van radiozender Q-music op vraag van de begeleiders van Schoonderhage de meidengroep mee naar Ninove om Bart te verrassen op zijn verjaardag. Hanne, Marthe en Klaasje zongen ‘Happy birthday’ voor de jarige, weliswaar met mondmaskers en op veilige afstand, buiten achter het raam. Bart kreeg ook een taart en enkele gehandtekende K3-spullen en was in de wolken. Ook de andere bewoners genoten van het speciale bezoek. “Compleet starstruck hebben ze enorm genoten! Een dag om nooit te vergeten”, klinkt het bij Schoonderhage vzw.

Het filmpje van Q-music is hier te zien.