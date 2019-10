Jubileumeditie ‘Ninove Danst’ zet zich extra in voor kansarmen Claudia Van den Houte

03 oktober 2019

17u44 4 Ninove De Ninovieters kunnen zaterdag hun dansbenen losgooien voor het goede doel tijdens ‘Ninove Danst’.

In de bedrijfshal van Cloë Confectie kan er gedanst worden tijdens optredens van Mark Elbers, Helemaal Holland, New Timeles en Fifties Fever. Al tien jaar gaat de opbrengst van het evenement naar de sociale kruidenier van Teledienst Ninove, waar minderbedeelden producten kunnen kopen aan uitzonderlijk lage prijzen. Voor deze jubileumeditie zal er met de opbrengst iets nieuw worden opgezet. “Op 29 december zullen we de hal omtoveren tot een grote kledingwinkel met tweedehandskledij”, zegt organisator Walter Praet van Ninove Danst. “Kansarmen zullen in samenwerking met Teledienst een aantal jetons krijgen waarmee ze gratis kleding zullen kunnen kopen. Nadien volgt er een warme maaltijd. Het is de bedoeling om hen een gezellige namiddag te geven.”

Wie daaraan zijn steentje wil bijdragen, kan dus op zaterdag 5 oktober vanaf 19 uur terecht in de Cloë-hal, Merellaan 46 in Ninove. “Wie hebben intussen al een trouw publiek, een publiek dat echt wil dansen. We brengen ook het soort van muziek dat iedereen kan smaken.” Tickets kosten 20 euro. Reserveren kan via 0475/31.74.27.