Jubileum vierende groepen Nie Geweun en Iejt & Geriejt winnaars van zestigste carnavalsstoet

Claudia Van den Houte

02 maart 2020

18u07 0 Ninove Nie Geweun is de winnaar geworden van de zestigste carnavalsstoet bij de groepen met wagen. Bij de groepen zonder wagen won Iejt & Geriejt. Opvallend is dat de twee groepen beiden een jubileum vierden dit jaar: Nie Geweun bestaat 25 jaar, Iejt & Geriejt 20 jaar. De Don Augustprijs gaat naar Van ’t Alverdrau Donker.

Voor Nie Geweun is het al de twaalfde eerste prijs. De groep stak dit jaar voor haar 25-jarig bestaan nog een extra tandje bij, onder het motto ‘Nie Geweun hangt al 25 joeër de bieëst oeëtj!’. Ze had enorme, indrukwekkende bewegende beesten mee in de stoet, die metershoog boven het publiek konden gaan. “Het is een fantastisch gevoel dat als we alle registers opentrekken, we niet te verslaan zijn”, zegt Manu Geeroms van Nie Geweun. “Ik denk dat het duidelijk was dat we dit jaar toch een niveau hoger zaten dan de anderen. Men spreekt nog steeds over onze Samurai-act van vijf jaar geleden, maar ik denk dat dit nog sterker was. Iedereen binnen onze groep heeft er dan ook hard voor gewerkt.”

“De reacties van de mensen waren zeer goed, zeker over onze beesten die tien meter de lucht ingingen. We proberen de laatste jaren te focussen op echte carnavalsthema’s - zoals het beest uithangen dit jaar, de carnavalsprinsen van vorig jaar... - en echt een carnavalssfeer te brengen. We hebben als groep natuurlijk wel het geluk dat we een grote hangaar hebben om wagens te bouwen. Als er meer carnavalsverenigingen zo’n hangaar zouden hebben, dan zou de stoet er helemaal anders uitzien.”

Fakkel doorgeven aan jeugd

Manu wil de komende jaren wat meer naar de achtergrond treden. “Na 25 jaar Nie Geweun is het tijd om de fakkel door te geven. Ik blijf nog lid, maar het is tijd dat de jeugd opstaat en het overneemt. Nieuwe jeugd is trouwens nog altijd welkom bij onze groep. Je moet er veel voor werken, maar je maakt dingen mee die je in geen enkele andere vereniging meemaakt. Volgend jaar mag de jeugd de kar trekken en zet ik een stap opzij. Wij van de oude garde zullen blijven helpen, maar de jeugd zal het initiatief moeten nemen. De sfeer in de groep zat zeker het voorbije jaar wel ongelofelijk goed. Het was voor mij het plezantste jaar ooit”, besluit Manu.

Keizerstitel

Ook Iejt & Geriejt, de winnaar bij de groepen zonder wagen, vierde een jubileum, en werkte dat als thema uit in de stoet. De groep bestaat 20 jaar én sleepte voor het derde jaar op rij de overwinning in de wacht. Daardoor mag ze zich voortaan een keizerlijke vereniging noemen. “Die titel is de kers op de taart”, zegt Kurt Rossignol van Iejt & Geriejt. De groep won vorig jaar ook de Don August-prijs, de prijs van de Narrengilde én de affichewedstrijd. “We hadden onze collega’s van Wel Bestetj gezien in de stoet en wisten dat het dit jaar moeilijk zou worden, dat de scores dicht bij elkaar zouden liggen. Het was superspannend. Proficiat aan alle groepen voor de prachtige stoet. Het niveau ligt elk jaar steeds hoger. Wij hadden sterk ingezet op ons 20-jarig bestaan. Onze kostuums waren tot in de details afgewerkt, de beleving in de stoet was enorm... Iedereen heeft zich gesmeten omdat we wisten dat het op de details zou neerkomen. Dit is een droom die uitkomt.”

Koers in Ninove

Van ’t Alverdrau Donker won de Don Augustprijs die wordt uitgereikt door de Prinsencaemere. “We zijn zeer blij, omdat we weten wat onze mogelijkheden zijn als groep met maar 20 leden”, zegt Koen Vanopdenbosch van ‘Van ’t Alverdrau Donker’. “Dan is het een extra verdienste om als groep die prijs te kunnen winnen, zeker omdat die de voorbije maanden extra in de kijker stond naar aanleiding van het 22-jarig bestaan van de prijs en de daaraan gekoppelde tentoonstelling.” De groep had tijdens de stoet de koers in Ninove in de kijker gezet. Zo had ze Geo De Cleer en Willy Verlé, vroeger de organisatoren van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen en het na-Tourcriterium in Ninove, en nu van de aankomst van de Omloop, op haar wagen afgebeeld. “We hebben het publiek geëntertaind met onze act met de fietsen en met reporters die het publiek vragen stelden. Het was zeer plezant.”

Rangschikking groepen met wagen

1. Nie Geweun NKKV

2. De Zjielen NKCV

3. Dobbelteup NKV

4. De Draujvers NKV

5. Van ‘t Alverdrau Donker NKV

6. Don Jo KC VZW

7. Smosj NKV

8. De Moesjkes MKKV

9. Veneir te Naujg NKV

10. Groulek Dest MKV

11. Just Gepast NKV

12. Toeters mé Pretensje NKV

13. Okegemse Amuzanten OKV

14. Asda Mogoed Aflupt NKV

15. Ves NKV

16. Alé d’AMAzoësje vzw

17. Kiekenbisj NKV

18. t Is ter Oever

19. De Sparkens NKV

Rangschikking groepen zonder wagen

1.Iejt & Geriejt NKV

2. Wel Bestetj NKKV

3. Osta Spoedja NKV

4. De Maskesskoeten NKV

5. Vrieët opt gemak NKV

6. De Foesjelieers NKV

7. De Kloefkappers MKV

8. Pretensje 2.0 NKV

9. De Zjiepkitten NKV

10. Zig Zag Bleukes NKV

11. De Charels MKCV

12. Kem Skeun Aunzien NKV

13. Janet nor men Ert NKV

14. Grat Omzjiep NKV

15. Los’n Dee MKV

16. Mismieësterd NKV

17. De Vrijdagstarters NKV

18. Vantauidj op Tasj NKV

19. Pier ver’t Plezier NKV

20. Ket en Goed NKV

21. Pips & Co NKV

Beste Losse Groep 2020

Skelmerau

Don Augustprijs (geschonken door de Prinsencaemere):

Van ’t Alverdrau Donker

Beste Stoetliedje (geschonken door Prinsencaemere):

Smosj