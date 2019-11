Joyce (23) loopt met angst op straat na bedreigingen ex-partner: “Ik durf amper nog buitenkomen op uit schrik dat hij zal opduiken” Joyce denkt er over om terug in Limburg te gaan wonen Koen Baten

20 november 2019

16u09 0 Ninove Joyce Vromans uit Ninove loopt de laatste weken met schrik de straat op in Ninove. De vrouw wordt al enkele maanden, sinds de breuk met haar toenmalige vriend, gestalkt en bedreigd door hem. Toen ze met hem wou afspreken om te zeggen dat het moest stoppen kreeg ze zelf een mes tegen haar gezicht gehouden. “Hij vroeg toen om geen enkele klacht meer in te dienen bij de politie, want dat hij me anders zou fileren", zegt Joyce.

Joyce is afkomstig uit Limburg, maar verhuisde naar Ninove waar ze in mei dit jaar ging inwonen met haar toenmalige partner. Alles ging heel goed en de liefde was groot, tot ze anderhalve maand later een kwartier later thuis kwam dan voorzien. “Hij werd toen een eerste keer agressief en vond het niet kunnen dat ik te laat thuis was", vertelt Joyce.

Toen escaleerde het nog niet, maar toen ze later ging zwemmen met een vriendin en daarna nog iets eten en hem belde dat ze later thuis zou zijn, liep het wel mis. “Toen ik thuis kwam sloot hij alle deuren, nam hij mijn gsm af en greep me bij de keel", klinkt het. “Nadien duwde hij me op de grond en sleurde hij mij door heel het huis." Twee uur lang duurde de agressie van haar 30-jarige partner uit Denderwindeke. Die nacht sliep Joyce in haar auto en vertelde ze op het werk voor het eerst wat er gebeurde.

Het koppel ging uit elkaar, maar de bedreigingen bleven. Niet alleen Joyce, maar ook haar collega’s, ouders en vrienden werden bedreigd. “Een keer haalde hij zelf de nummerplaat van mij wagen toen ik verhuisd was en hij niet wist waar ik woonde. Toen ik bij de politie was en hem belde gaf hij ook gewoon toe dat hij de nummerplaat in zijn bezit had.”

Intussen weet haar ex-partner niet meer waar ze woont, maar de dreigende sms-jes zijn er nog wel. “Ik heb al zes klachten bij de politie, en ook het parket is op de hoogte. Ik hoop dat zij binnenkort actie ondernemen, want ik heb schrik dat hij ooit eens voor mijn neus gaat staan en dan weet ik niet wat er zal gebeuren”, klinkt het. “Het moet gewoon stoppen. Ik wil niet meer met schrik buiten komen en continu achter mij kijken. Tegelijk wil ik ook anderen waarschuwen die in deze situatie zitten om te praten en er mee naar buiten te komen”, klinkt het.

Toen ze een avond weg was met vriendinnen belde haar ex-partner haar naar eigen zeggen honderd keer op haar gsm om te vragen waar ze was. Haar toestel was leeg op dat moment, waardoor ze alles pas thuis opmerkte. “Hij kwam me toen zelf zoeken in alle cafés in Ninove", klinkt het. Intussen heeft Joyce een nieuwe partner in Ninove. Ook hij kreeg bedreigingen.

Voor Joyce was de maat vol en zij sprak af met haar ex-partner om hem duidelijk te maken dat het moest stoppen. “Ik had mijn auto op slot gedaan, en mijn raam een klein beetje open gezet, maar toen hij zijn vingers tussen het raam stak ging het naar beneden en kon hij in mijn auto stappen", zegt Joyce. De vrouw kreeg toen verschillende slagen en haar ex-partner hield ook een mes tegen haar gezicht. “Ik smeekte hem om het mes weg te nemen en mij te laten gaan. Hij vroeg gewoon om geen klachten meer in te dienen bij de politie", aldus de vrouw.