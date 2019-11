Joost Arents krijgt ook de komende jaren geen handdruk van Guy D’haeseleer: “U discrimineert mij en u laat zich leiden door emotie, mijnheer D’haeseleer” - “En u door uw portefeuille” Claudia Van den Houte

22 november 2019

19u55 0 Ninove Op de jongste gemeenteraad in Ninove kwam het tot een aanvaring tussen Forza Ninove-fractieleider Guy D’haeseleer en schepen Joost Arents. Het water is duidelijk nog steeds diep tussen de twee.

Aanleiding was een passage in een artikel in De Standaard vorige maand, waarin Arents had gezegd dat D’haeseleer zijn diensten zou overladen met schriftelijke vragen opdat hij fouten zou maken, wat volgens D’haeseleer helemaal niet klopt. “Je laat het uitschijnen alsof jouw diensten door mijn vragen overbezet zouden zijn en hun werk niet deftig zouden kunnen doen. Waar slaat dit op?”, vroeg D’haeseleer. Arents stelde in het artikel ook dat hij nog altijd geen hand van hem krijgt.

“Politiekers zijn ook maar mensen, soms met een andere mening, soms met een totaal tegenovergestelde mening. Maar het blijven mensen”, verklaarde schepen Joost Arents (onafhankelijk). “Ik word door jou niet enkel beschuldigd van verraad, overloperij en nog meer, maar ik word ook gediscrimineerd. Ik vraag me nog steeds af op basis waarvan. Het enige wat ik gedaan heb, is wat in heel Vlaanderen is gebeurd na de verkiezingen. Ik heb het politieke spel gespeeld, net zoals jij dat hebt gedaan. Ninove is heus niet de enige stad waar de grootste partij niet in de meerderheid zit. Nochtans zijn die collega’s nadien niet op straat getrokken met een ‘Mars voor de democratie’. Maar ik begrijp dat je niet blij bent met de keuze die ik heb gemaakt.”

Pure discriminatie

Arents vroeg waarom zijn collega’s binnen de meerderheid wel een hand krijgen, hoewel ze ook niet voor hem kozen. “Mijn keuze is niet meer of minder, maar identiek. En toch sluit jij me uit. Dat heet pure discriminatie. Nochtans is uw partij, en wellicht uzelf, de eerste die moslimvrouwen die weigeren een mannelijke dokter de hand te geven of er door behandeld te worden om religieuze redenen, te veroordelen dat ze onze normen en waarden - lees: de hand geven - niet respecteren of zich onvoldoende aanpassen. Uw nationaal voorzitter Tom Van Grieken hoorde ik in mei verklaren dat hij heel misnoegd was omdat mevrouw Almaci hem geen hand wou geven. Ik heb uw voorzitter toen een mail gestuurd met de boodschap dat zijn lijsttrekker uit Oost-Vlaanderen identiek dezelfde onbeleefdheid hanteert tegenover mij.”

“Mijnheer D’haeseleer, ik probeer je op een rationele manier te laten inzien dat je je hebt laten leiden door je emoties. Elkaar de hand geven, als collega’s onder elkaar met verschillende ideologieën, is een elementaire beleefdheidsvorm. Dit is geen smeekbede, maar een voorstel tot zelfreflectie”, aldus Arents.

Geen lafaards

“Ik zal je zeggen waarom ik andere mensen in deze gemeenteraad nog een hand geef en jou niet: omdat dat geen lafaards zijn”, repliceerde D’haeseleer. “Omdat die mensen bij mij thuis niet aan tafel hebben gezeten met de woorden: ‘Guy, als we genoeg zetels hebben, gaan we samen een coalitie vormen en ik zal nooit met de socialisten of met Groen een coalitie vormen’. Dat zijn uw woorden, mijnheer Arents. Ik zal altijd van mijn woord zijn. Dat geldt ook voor mensen van andere fracties.”

“Als er iemand is die het woord ‘zelfreflectie’ niet moet uitspreken, of eerder nog toepassen op zichzelf, dan ben jij het toch wel zeker. Jij komt nu met het morele vingertje zwaaien, dat ik mij heb laten leiden door emoties, terwijl jij in de beste oude politieke cultuur je puur hebt laten leiden door je portefeuille. En als ik zie hoe je bij N-VA op een achterbakse manier nog steeds tweedracht probeert te zaaien binnen die partij, dan mogen ze blij zijn dat ze van jou verlost zijn. Dus, schrijf het op: de komende vijf jaar, en ook de komende vijftig jaar zul je van mij geen hand meer krijgen”, besloot D’haeseleer.