Exclusief voor abonnees Joost Arents één jaar schepen en kop van jut: “Ze noemen me nog steeds ‘rat’ of ‘overloper’” Claudia Van den Houte

02 januari 2020

18u25 0 Ninove Joost Arents is een jaar schepen nu en is al zolang kop van jut sinds hij in coalitie ging met Open Vld en Samen. De ex-N-VA’er zorgde ervoor dat Forza Ninove niet aan de macht kon komen, tot groot ongenoegen van Guy D’haeseleer en zijn aanhangers. Wij spraken hem over zijn bewogen jaar.

Hoe kijk je terug op je eerste jaar als schepen?

“Het was voor mij een heel mooie ervaring. In het begin waren de reacties natuurlijk confronterend, maar ik heb gekozen om beleid te voeren. Dat was ook mijn bedoeling toen ik besloot om in de politiek te stappen. Ik wilde in de laatste periode van mijn actieve loopbaan nog iets betekenen in de stad waar ik ben opgegroeid. Met oppositie voeren had ik al zes jaar ervaring. Ik merkte dat je daarmee niets kan bereiken. Door de impasse heb ik ervoor gekozen om Ninove bestuurbaar te maken. Vanaf dan ben ik terechtgekomen in een mallemolen van allemaal nieuwe domeinen. Ik kreeg heel wat bevoegdheden, waarin ik mij moest inwerken. Ik ben toch wel fier. Als je het meerjarenplan en het programmaboekje van N-VA naast elkaar legt, dan zal je zien dat het voor 90 procent overeenkomt.”

Zou je opnieuw dezelfde beslissingen nemen, met wat je nu weet?

“Ik zou het zeker opnieuw doen met de kennis die ik nu heb, omdat ik nu zie dat sinds ik deel uitmaak van het beleid, ik op dat jaar tijd zoveel meer weet dan in die zes jaar oppositie. Nu weet ik pas wat er in deze organisatie leeft, hoe het hier werkt. Ik denk ook dat je in de oppositie pas kab wegen als je eerst eens in de meerderheid hebt gezeten omdat je dan weet waar je moet gaan zoeken, hoe je de controle het best uitvoert. Ik ben ook meer een beleidsman dan een politicus: ik bijt mij vast in wat ik wil bereiken en dat kan je niet doen in de stoel van de oppositie.”

Je bent wel ingegaan tegen de beslissing van je toenmalige partij om in oppositie te blijven.

