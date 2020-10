Jongeren tekenen nieuwe skatepark mee uit tijdens ontwerpavond Claudia Van den Houte

02 oktober 2020

10u31 2 Ninove De Ninoofse jeugd mag het geplande nieuwe skatepark mee helpen uittekenen tijdens een workshop of creatieve ontwerpavond.

Er zijn al langer plannen om het skatepark in Ninove, dat van 2009 dateert, te vernieuwen. Begin volgend jaar zal er een vernieuwd skatepark verrijzen aan de Parklaan, op de locatie van het huidige skatepark. Het nieuwe skatepark moet vooral het werk zijn van de Ninoofse skaters, bmx’ers en steppers.

Afgelopen zomer moest een brainstorm-moment over het skatepark worden afgelast door de coronacrisis, maar jongeren konden hun ideeën wel online geven. “We deden in de vakantie een eerste online bevraging”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Er kwamen fijne voorstellen binnen. Die leggen we nu maandag voor in een workshop, waar de jongeren ook het skatepark mee kunnen gaan uittekenen. Bedoeling is dat we die avond kunnen afsluiten met een concreet voorontwerp waar iedereen blij mee is. Het is aan de jeugd om hun skatepark vorm te geven.”

De creatieve ontwerpavond vindt plaats maandag 5 oktober, van 18 uur tot 20 uur, in De Kuip langs de Parklaan. Inschrijven via jeugd@ninove.be. Een mondmasker is verplicht.