Jongeren kunnen hun ideeën rond nieuw skatepark online doorgeven nadat brainstorm werd afgelast Claudia Van den Houte

30 juli 2020

17u23 0 Ninove Het brainstorm-moment rond de geplande vernieuwing van het skatepark van Ninove moest worden geannuleerd naar aanleiding van de coronacrisis, maar de jongeren krijgen toch nog een kans op inspraak.

Jongeren waren uitgenodigd om te komen brainstormen over en mee te bouwen aan het ontwerp van het nieuwe skatepark dat de stad Ninove plant. Ze zouden hun ideeën kunnen geven over bijvoorbeeld de toestellen die er zouden moeten komen en hoe het skatepark er zou moeten uitzien. De eerste brainstorm zou normaal afgelopen woensdag hebben plaatsgevonden, maar die werd dus afgelast. De inwoners krijgen alsnog de mogelijkheid om hun ideeën te geven. Ze kunnen daarvoor een online enquête invullen, die te vinden is op mijn.ninove.be. Ze kan nog tot 31 augustus worden ingevuld.