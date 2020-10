Jongeren helpen nieuw skatepark mee uittekenen: “Nieuwe toestellen moeten bmx’en op hoog niveau mogelijk maken in Ninove” Claudia Van den Houte

06 oktober 2020

18u15 1 Ninove De Ninoofse jeugd mocht het geplande nieuwe skatepark helpen uittekenen tijdens een workshop in jeugdcentrum De Kuip. De jongeren hadden heel wat ideeën en zijn blij met de inspraak. Vooral de bmx’ers dromen al van het nieuwe skatepark. “We bmx’en op hoog niveau - met zelfs een Belgisch kampioen in ons midden -, maar om goed te kunnen trainen, moeten we nu naar Eindhoven.”

Het nieuwe skatepark zou volgend jaar moeten verrijzen aan het stadpark, op de locatie van het huidige skatepark. Dat dateert al van 2009 en is aan modernisering toe. De Ninoofse skaters, bmx’ers en steppers konden online al wat ideeën geven, maar in De Kuip konden ze het nieuwe skatepark mee helpen uittekenen. De gebruikers van het huidige skatepark zijn vragende partij voor meer uitdagende hindernissen. “We bmx’en op heel hoog niveau”, vertelt Miguel Van den Bossche (20). “Gerrit werd Belgische kampioen bmx’en en ik behaalde de tweede plaats op het Belgisch kampioenschap.”

Atleten

“Mensen denken soms dat alle jongeren in het skatepark maar wat rondhangen, maar wij trainen elke dag. We gaan enkel dag na school eerst naar de fitness en daarna naar het skatepark. We zijn atleten. Om echt op heel hoog niveau te bmx’en, moeten we echter naar Eindhoven. Daar zijn er veel toestellen waarbij we heel hoog de lucht in gaan. We nemen regelmatig deel aan internationale wedstrijden. Als er nieuwe toestellen komen en alles wordt op de juiste manier geordend, dan denk ik dat er hier in Ninove zeker een skatepark mogelijk is op niveau van de internationale wedstrijden. Er is veel talent in Ninove. Deze kans mogen we echt niet laten liggen”, aldus Miguel.

Dat beaamt ook Gerrit Van Opendenbosch (20), Belgisch kampioen bmx’en in zijn categorie, ‘Park’. “Bmx’en is zelfs een olympische sport. Ik heb nog deel uitgemaakt van het Belgische team. Om goed te kunnen trainen moesten we inderdaad twee keer per week naar Eindhoven rijden. En dat er veel bmx-talent zit in Ninove, blijkt uit het feit dat van de acht Belgische teams er liefst drie uit Ninove kwamen. Ninove heeft overigens ook één van de grootste bmx-winkels.”

Uittekenen

“Qua toestellen voor het nieuwe skatepark, denken we onder andere aan een grote jumpbox (een ramp met een stukje platform en een ‘landing’), een grote spine (dat zijn twee ramps tegen elkaar zonder platform in het midden), een grote vert wall en quarter pipes. Ik hoop dat onze inbreng niet verloren gaat en dat het nieuwe skatepark iets mooi kan worden.”

Er zal een ontwerper worden aangesteld die het skatepark volledig zal uittekenen, rekening houdend met de richtlijnen van de jongeren, waarnaar er nog teruggekoppeld zal worden. Het nieuwe skatepark moet uiterlijk tegen volgende zomer klaar zijn. Zowel bmx’ers als skaters en steppers moeten er hun gading vinden.