Jongeman uit Ninove krijgt dagvaarding nadat hij met twee anderen op bankje zat Koen Baten

13 april 2020

12u13 14 Ninove Het parket heeft een 19-jarige Ninovieter gedagvaard voor de rechtbank nadat hij betrapt werd op een bankje in Ninove.

De jongeman zat er samen met twee anderen op een bankje aan een kapel in Ninove. De politie merkte het tafereel op en deed de nodige vaststellingen. Daarop besliste het parket om de jongeman te dagvaarden. Hij zal het binnenkort mogen uitleggen in de rechtbank. Met wie hij daar op het bankje zat is niet bekend. De andere personen werden niet gedagvaard.