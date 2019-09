Jongeman belandt met voertuig in gracht Koen Baten

11 september 2019

18u34 0 Ninove Op de Edingsesteenweg in Meerbeke is een jongeman met zijn voertuig in de gracht terechtgekomen. Het ongeval gebeurde rond 10.00 uur vanochtend. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond.

Het ongeval gebeurde in de richting van Denderwindeke. De bestuurder week plots af van zijn rijbaan en kwam in de gracht terecht. Mogelijk was hij in slaap gevallen, want even daarvoor reed hij ook al met zijn voertuig in de gracht.

De wagen raakte beschadigd en moest getakeld worden. De hinder voor het verkeer bleef beperkt.