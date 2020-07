Jongeman(15) krijgt rake klappen in stadspark Ninove terwijl feiten worden gefilmd: “Sla hem dood, sla hem dood” Koen Baten

06 juli 2020

15u05 22 Ninove In het stadspark van Ninove heeft een jongeman gisteren verschillende rake klappen en trappen gekregen door enkele jongeren van vreemde origine. Ze waren uit op zijn GSM, maar de jongeman weigerde deze af te geven. Hij probeerde nog te ontsnappen, maar kreeg verschillende klappen in het aangezicht. “Tijd dat het park volledig wordt opgekuist en dat dit soort zaken niet meer gebeuren", zegt Guy D’Haeseleer van Forza Ninove.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was de kopman van Forza Ninove die het filmpje in handen kreeg en het op zijn Facebookpagina plaatste. Het stadspark staat al jaren bekend voor problemen en vechtpartijen. “Het is hoog tijd dat er grote kuis gehouden wordt in het stadspark", aldus D’Haeseleer. “Dit soort praktijken hoort echt niet.”

De politie en de burgemeester zijn op de hoogte van de feiten en reageren ook zeer scherp. “We nemen de feiten van afgelopen weekend heel ernstig en zijn een onderzoek gestart", zegt korpschef Philippe De Cock. De problemen in het park zijn niet nieuw. In het verleden waren er al gewelddelicten door Squad94, een jongerenbende die bekend stond voor afpersingen en andere zaken. Verschillende personen werden daarvan intussen al veroordeeld voor de rechtbank of in een jeugdinstelling geplaatst, maar de problemen zijn nog niet weg.

De politie zal deze zomer extra waakzaam zijn op het stadspark en enkele andere hotspots waar jongeren samen komen. “De komende dagen zal er verhoogd toezicht zijn in het stadspark en zullen we de situatie nauwlettend in de gaten houden. We hopen ook snel een doorbraak te hebben in dit dossier om de daders te vinden", klinkt het. “We willen het stadspark wel echt vrijhouden van dit soort gewelddelicten en alles opruimen daar. We zijn dan ook alert voor de bendevorming, zeker deze zomer nu ze weer veel vrije tijd hebben”, zegt De Cock.

Ook burgemeester Tania De Jonge zal de feiten sterk opvolgen. “Met de politie en de burgemeester zitten we regelmatig samen op plaatsverboden op te leggen. We zullen dit blijven doen in de toekomst. We laten deze zaken niet los", aldus De Cock. Over de feiten van dit weekend zijn de daders nog niet bekend, maar het onderzoek loopt.