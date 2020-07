Jonge circusmakers geven aftrap van circus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’, dit jaar in aangepaste vorm Claudia Van den Houte

10u40 2 Ninove De drie jonge circusmakers van Tripotes la Compagnie hebben donderdagavond de aftrap gegeven van het jaarlijkse circus- en straattheaterfestival De Donderdagen.

Net zoals de voorbije jaren is er ook dit jaar elke donderdagavond van juli en augustus een gratis circus- of straattheatervoorstelling in Ninove. Door de coronacrisis werden er voor deze zomer een aantal maatregelen genomen. Zo wordt er bij elke voorstelling gewerkt met een maximumaantal toeschouwers en moet er vooraf gereserveerd worden. Tijdens de voorstellingen moeten de toeschouwers ook 1,5 meter afstand houden. Alle voorstellingen zullen dit jaar plaatsvinden op de binnenkoer van het stadhuis of op de parking achter de Abdijkerk.

Voor de eerste voorstelling van De Donderdagen, op de binnenkoer van het stadhuis, waren alle tickets op voorhand al uitverkocht. Aan de ingang konden de toeschouwers hun handen ontsmetten en de zitplaatsen stonden op voldoende afstand van elkaar. Circusmakers Julio, Gianna en Daniel van Tripotes la Compagnie brachten met springwip, Koreaanse plank, acrobatie en pingpongbaljonglerie een spannende en springerige openingsvoorstelling.

Meer info en reserveren via www.ninove.be/dedonderdagen2020.