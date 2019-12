Jonge bestuurder onder invloed die wegvlucht van politie en ongeval heeft riskeert fikse boete en rijverbod Koen Baten

12 december 2019

17u58 2 Ninove Ninovieter Kevin W. moest zich donderdag in de politierechtbank van Aalst verantwoorden voor ernstige feiten in zijn thuisstad. De jonge bestuurder werd opgemerkt door de politie door zijn erg hoge snelheid en wilden hem hier op aanspreken toen hij op de vlucht sloeg.

Het leidde tot een korte achtervolging in Ninove waarbij de jongeman snelheden tot 100 kilometer per uur haalde in de bebouwde kom. Tijdens de achtervolging negeerde hij ook een verbodsbord. Even verderop ging het mis en crashte de jonge bestuurder met zijn wagen en kwam hij op zijn dak terecht. De inzittenden probeerden nog op de vlucht te slaan, maar konden toch worden tegengehouden.

W. werd aan een alcoholtest onderworpen die positief was. Hij blies 1,25 promille en was ook onder invloed van drugs. Politierechter Mireille Schreurs stuurde de jongeman eerst naar een dokter om te zien of hij rijgeschikt is. W. riskeert wel een boete van van 4.000 euro, zes maanden rijverbod, medische proeven en een theoretisch of praktisch examen. De zaak zal voortgezet worden op 9 januari.