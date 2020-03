Jonge bestuurder moet theoretisch examen opnieuw afleggen na ongeval onder invloed Koen Baten

02 maart 2020

15u37 3 Ninove Bart V. uit Ninove stond maandag terecht voor de politierechtbank in Aalst na een ongeval onder invloed van alcohol. De 22-jarige bestuurder reed er tegen een geparkeerd voertuig aan waarbij heel wat schade werd aangericht. Hij was die avond met collega’s na het werk nog iets gaan drinken, maar nam daarna een domme beslissing.

De feiten speelden zich af op 23 februari 2019 aan Den Dollar in Ninove. Hij had enkele pinten gedronken toen hij weer in de auto kroop. Aan het bekende punt in Ninove liep het mis en knalde hij tegen een geparkeerd voertuig aan. Hij bleek onder invloed te zijn en had maar liefst 1,3 promille in zijn bloed. “Hij beseft dat het fout was en dat hij niet meer achter het stuur mocht kruipen", aldus zijn raadsman. “Hij is nog een jonge bestuurder en ik vraag de nodige mildheid in de bestraffing.”

De politierechter legde de man een boete op van 1.600 euro waarvan 400 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van dertig dagen en zal zijn theoretisch examen opnieuw moeten afleggen omdat hij nog geen twee jaar zijn rijbewijs had op het moment van het ongeval.