Jong en oud(er) genieten van eerste Straffen Toebak-winterfestival Claudia Van den Houte

23 februari 2020

16u22 5 Ninove Op het dorpsplein van Appelterre heeft de eerste editie van het winterfestival ‘Straffen Toebak’ plaatsgevonden.

Vijf vrienden uit Appelterrre hadden het festival opgericht om meer leven te brengen in hun dorp. De naam van het festival, ‘Straffen Toebak’, verwijst naar het tabaksverleden van Appelterre. Het festival ging van start met een kindernamiddag. Eerst brachten de clowns Pipo en Pipette een kindershow, daarna was er een act door Disneyfiguren Elsa en Anna uit ‘Frozen’ en kwam er een levensgrote ‘Bumblebee’ uit ‘Transformers’ langs. “We hadden voor de kindershow van Pipo en Pipette 60 kinderen verwacht, maar het zijn er zo’n 170 geworden”, zegt Kim, één van de organisatoren van Straffen Toebak. “In totaal zullen er zo’n 185 kinderen aanwezig zijn geweest voor het kinderprogramma. We zijn dus tevreden over de goede start. Het is een groot succes.”

Na de kindernamiddag waren er ‘s avonds nog optredens van coverband Proud Larry, Yves Segers en De Helaasheid der Zingen. Afgesloten werd er met een afterparty met dj Benny.