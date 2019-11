Jeugdraad houdt Sinterklaasfeest in De Kuip Claudia Van den Houte

28 november 2019

11u57 0 Ninove De Ninoofse jeugdraad brengt de Sint zondag naar jeugdcentrum De Kuip voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest.

De Sint en zijn Zwarte Pieten zorgen zelf voor een leuke show. Daarna komt Sinterklaas alle kinderen in De Kuip een bezoekje brengen. Het Sinterklaasfeest start op zondag 1 december om 14 uur in De Kuip, Parklaan 1 in Ninove. Inschrijven kan bij het binnenkomen aan de kassa en kost 3 euro. Voor die prijs krijgt elk ingeschreven kindje een drankje aangeboden tijdens de show en kan hij of zij achteraf een geschenkje gaan halen bij Sinterklaas. De toegang is gratis voor ouders en voor kinderen jonger dan 2 jaar. Punten sparen/inwisselen kan op deze show met de Uitpas.