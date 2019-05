Jeugdhuis Het Uur blijft voorlopig nog gesloten Claudia Van den Houte

31 mei 2019

13u59 4 Ninove Jeugdhuis Het Uur in Meerbeke zal morgen, zaterdag 1 juni, nog niet heropenen. Het is niet duidelijk wanneer de geplande doorstart er komt.

Het Ninoofse stadsbestuur besloot eerder om het jeugdhuis vanaf 1 maart drie maanden te sluiten. Een aantal zaken zouden er niet zo goed lopen. Het jeugdhuis zou vanaf 1 juni opnieuw kunnen opengaan als er tegen dan aan een aantal voorwaarden was voldaan. Zo moesten onder meer de statuten worden aangepast, die nog op naam van de vroegere bestuurders stonden. Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is die aanpassing echter nog niet gebeurd.

Tekort aan leden

“Door een tekort aan geëngageerde leden, een paar mankementen aan de infrastructuur, een schulden-erfenis van voorgangers en een gebrek aan ervaring waren er niet meteen kandidaten om zonder begeleiding een statuut op te nemen”, klinkt het bij de vrijwilligers van jeugdhuis Het Uur. “Toen we dit aankaartten werden er ons een aantal dingen beloofd. Er was sprake van renovatiewerken, een nieuwe convenant, cursussen over het runnen van een vzw en over het algemeen meer ondersteuning van de stad. We werden toen gevraagd om te wachten met het nemen van initiatieven tot de burgemeester een actieplan had uitgewerkt met de jeugddienst.”

“Na een maand te wachten op nieuws beslisten we met ons team om een algemene infoavond te organiseren. Zo hoopten we nieuwe leden warm te maken om met ons samen te werken aan het jeugdhuis en eventueel samen met ons in het bestuur te treden. We kregen echter opnieuw te horen dat we onze acties moesten stopzetten en moesten wachten op initiatief van de jeugddienst.”

“Van de beloofde renovatiewerken hebben we verder ook geen informatie meer gekregen en hetzelfde geldt voor de convenant. Het is zeker niet onze bedoeling om het huidige stadsbestuur in een slecht daglicht te stellen, maar we willen oproepen tot samenwerking aan een positief project waar wij als team al veel tijd aan hebben besteed.”