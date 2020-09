Jérôme Baugnies bevestigt status in Overijse: “Ik voel dat ik het koersen op hoog niveau nog aankan” Erik Vandeweyer

14 september 2020

09u51 0 Ninove Neen, het ging niet om winst in de Brabantse Pijl of de Druivenkoers, maar Jérôme Baugnies (33) was dit weekend opnieuw de beste in Overijse. De Ninovieter won na een mooie solo voor Stijn Siemons en Lennert Teugels. Na een seizoen vol hindernissen bewees Baugnies dat hij nog altijd over dezelfde punch beschikt als een aantal jaren geleden.

Dezer dagen is het niet eenvoudig voor een renner om zich te onderscheiden in het peloton. In veel wedstrijden staat een pak volk aan de start en de meeste omlopen zijn vlak. Dat laatste was in Overijse alvast niet het geval. “In elke koers zie je inderdaad 150 renners aan de start staan. Iedereen zit door de lockdown fris en is bijzonder gemotiveerd om zich te laten gelden. Je merkt dat het niveau in de kermiskoersen veel hoger ligt dan de voorbije jaren. In Overijse moesten we over een afstand van 110 kilometer ruim 1700 hoogtemeters overwinnen. Dat was niet meer voor iedereen weggelegd.”

Koersritme

Baugnies maakte de koers. “We reden met negen in de aanval, maar uiteindelijk bleef ik enkel nog met Ylber Sefa in de spits over. De Albanees vertelde me dat hij krampen had, maar ik had daar wat mijn twijfels over. Op twee ronden van het einde ging ik dan solo. Sefa bleef nog vier kilometer aanklampen op tweehonderd meter, maar moest dan plooien. De achtervolgers kwamen wel naderbij, maar ik hield toch een twintigtal seconden bonus over aan de meet.”

De voorbije maanden heeft Baugnies ondanks alle coronaperikelen toch behoorlijk wat koersen kunnen afwerken. “In juli kon ik alle oefenkoersen meepikken. Nadien ben ik enkel keren de grens overgestoken om in Frankrijk aan de slag te gaan. Elk weekend vond ik wel iets, ik moet bezig kunnen blijven. Het gebrek aan koersritme valt dus wel mee.”

Nieuwe ploeg

Dit seizoen zou Jérôme Baugnies de kleuren van het Britse Canyon verdedigen. Het liep anders. “Met Canyon zou ik een mooi programma afgewerkt hebben. Vroeg in het seizoen werd echter al duidelijk dat de Britse continentale ploeg financiële problemen had. Ze hadden niet meer de middelen om dat uitgestippelde programma af te werken. De Britten moesten ook in quarantaine om bij ons te kunnen koersen en er waren problemen met de verzekering. Ik belandde bij Decock-Van Eyck-Devos-Capoen. Uiteraard was dat sportief een stap terug, maar die bestuurders waren erg vriendelijk en boden me onderdak. Daar ben ik hen dankbaar voor. Wat de toekomst brengt, weet ik niet. Mijn manager is op zoek naar een ploeg voor volgend jaar, maar ik besef dat het moeilijke tijden zijn voor sponsors. Ik heb ervaring en voel dat ik het koersen op hoog niveau nog aankan. Op geen enkel moment heb ik de trainingen laten schieten en ik heb nog altijd hetzelfde gewicht als in mijn periode, toen ik de Druivenkoers won. Ik sta dan ook open voor elke aanbieding.”