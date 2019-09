Jeroen start stickeractie tegen alcohol in het verkeer, 20 jaar nadat broer en zwangere vriendin om het leven kwamen door dronken spookrijder Claudia Van den Houte

20 september 2019

22u16 0 Ninove Jeroen Van Assche (39) uit Meerbeke is een stickeractie gestart om mensen te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik in het verkeer. Twintig jaar geleden kwamen zijn broer en diens zwangere vriendin om het leven door een dronken spookrijder. De opbrengst van de stickers die Jeroen liet maken, gaat naar Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw. “Ik weet wat voor een enorme impact dronken rijden kan hebben.”



‘Dronken spookrijder doodt zwangere vrouw en haar man’, stond er 20 jaar geleden te lezen op de voorpagina van deze krant. Het ging om de schoonzus en de oudste broer van Jeroen Van Assche. Hij herinnert het zich nog allemaal als de dag van gisteren. “Het gebeurde op 14 september 1999. Gert en Nadine waren net vier maanden getrouwd. Zij was zwanger en ze zouden ons dat die week nog komen vertellen. Samen met de baas van mijn broer waren ze die nacht op de terugweg van Nederland toen ze op de E17 in Lokeren moesten uitwijken voor een dronken spoorrijder.” De baas van Gert had hen meegenomen naar Nederland om het moederbedrijf te tonen van de firma waarvoor Gert zou gaan werken. “Mijn broer was op slag dood. Nadine werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze nadien is overleden. De baas van mijn broer overleefde het ongeval, maar hij heeft het er heel moeilijk mee gehad en heeft lang moeten revalideren.”

Kwaad op iedereen

“Toen twee politieagenten het ons thuis kwamen vertellen, geloofden we hen eerst niet. Pas nadien kwam de klap. De boosheid die ik voelde na het ongeval, heeft tien jaar geduurd. Dat drie jonge levens - Gert was 24, Nadine 27 - zo abrupt waren beëindigd door de fout van iemand anders, was erg moeilijk om te aanvaarden. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, bleek dan nog een veelpleger te zijn: hij had voordien al verschillende ongevallen veroorzaakt, maar kon nog altijd de baan op. Ik was toen 19 jaar en was enorm ontgoocheld. Ik was kwaad op het systeem, op iedereen.”

Te tolerant

Twintig jaar later start hij een stickeractie. ‘Ik rij Save, zonder alcohol, drugs of gsm-gebruik’, staat er op de autosticker, die hij liet maken met de steun van ABC Drukkerij. “Als ik lees dat in Europa de Belgen het meest tolerant zijn voor alcohol in het verkeer, dan is het duidelijk dat het besef er nog niet is. Ik heb het daar moeilijk mee. Deze autosticker kan bijdragen tot meer bewustmaking en heeft een dubbele boodschap: rijden en drinken zijn absoluut onverenigbaar, net zoals drugs en gsm-gebruik achter het stuur, én het kan je eigen leven, en ook de levens van anderen, vernietigen. Het ongeval heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een enorme impact op onze familie, in het bijzonder op onze ouders. Ik doe het ook voor hen. Zij hebben voor mij en mijn andere broer steeds dezelfde bezorgdheid gehad.”

Moeilijke verwerking

De opbrengst van de stickers, in het kader van De Warmste Week, gaan naar Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw. Die biedt hulp en steun aan families van (jonge) dodelijke verkeersslachtoffers. “Ik schat de waarde van zo'n organisatie hoog in.” Jeroen heeft zich nooit laten bijstaan tijdens de verwerking van de dood van zijn broer. “Er werd ons wel hulp aangeboden, maar ik had op dat moment geen behoefte om erover te praten. Het was te snel na het ongeval. Ik heb er achteraf spijt van dat ik er geen beroep op heb gedaan, want het heeft lang geduurd vooraleer ik het ongeval kon verwerken. Met hun hulp zou dat sneller gebeurd zijn. De stickeractie is voor mij ook een beetje therapeutisch. Ik hoop het zo een plaats te kunnen geven.”

De autostickers zijn vanaf vrijdag 27 september te koop. Een sticker kost 5 euro en is te bestellen via vanasschejeroen@hotmail.com.