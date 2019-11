Jacques Vermeire bekijkt zijn film ‘Max’ 25 jaar na première in 100-jarige Cinema Central samen met 80 Ninovieters Claudia Van den Houte

27 november 2019

12u04 7 Ninove Vijfentwintig jaar geleden ging de langspeelfilm ‘Max’ met Jacques Vermeire in première. De film werd 25 jaar nadat hij op het witte doek verscheen éénmalig en exclusief vertoond in de 100-jarige Cinema Central in Ninove.

Jaqcues Vermeire woonde de filmvoorstelling van zijn ‘Max’ dinsdagavond zelf bij. “Jeroen (Wiggeleer, red.), de man die voor ons veel organiseert in de streek, had samen met mijn manager voorgesteld om iets te doen rond 25 jaar Max”, aldus Jacques Vermeire. “Ik heb die film in 1994 gemaakt. Ik was in 1989 vrij bekend geworden met De Drie Wijzen. Ze hadden mij gevraagd voor een nieuwe serie, ‘FC De Kampioenen’. Ik moest daar een auditie voor doen, tegen mijn zin, omdat ik te veel werk had. Zo werd ik garagist ‘DDT’. In de topjaren negentig zou normaal de eerste film van FC De Kampioenen worden gemaakt. Ik mocht toen kiezen van de VRT: ofwel een film met De Kampioenen ofwel een eigen film, ‘Max’. Ik heb toen gekozen voor ‘Max’, die in 1994 is uitgekomen. Hij haalde 700.000 betalende bezoekers. Dat was massaal. En nog altijd staat hij in de top tien van zowel de Vlaamse als de Waalse films.”

Cinema-uitbater Paul Raes was zeer tevreden: “Het is mij een waar genoegen Jacques hier te mogen begroeten”, sprak hij. “Ik ken Jacques al 35 jaar. Het is heel vriendelijk dat hij naar onze 100-jarige cinema wil komen. Ik hoop dat hij van de film mag genieten in onze bioscoop.” Hij had als aandenken ook nog oude filmaffiches, van zo’n 50 jaar oud, voor Jacques. “Ik weet dat u een groot verzamelaar bent.” Vermeire beaamde dat: “Ik heb zo’n 5.000 cinema-affiches, van de jaren tien tot de jaren tachtig.”

“Ook als cinemaliefhebber is 1994 voor mij een topjaar geweest”, vertelde Jacques Vermeire. “Samen met mijn nonkel ben ik altijd gefascineerd geweest door het grote scherm. We gingen in de steden naar de film kijken. Alle grote steden waren cinemasteden, waar er prachtige filmpaleizen waren, met gordijnen die opengingen... Toen ben ik ook begonnen met cinema-affiches te verzamelen. Ik ben daar zot van. En de Belgische cinema-affiches, ook van Amerikaanse films, zijn gekend in heel de wereld. We hebben prachtige filmaffiches. Ik vind het fantastisch om ‘Max’ na 25 jaar terug in een originele oude cinemazaal, die je niet meer zal tegenkomen over zoveel jaar, samen te bekijken.”