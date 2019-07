Inwoners kiezen zelf openluchtfilms van deze zomer Claudia Van den Houte

17 juli 2019

18u21 0 Ninove De cultuurdienst van de stad Ninove houdt in de tweede helft van augustus voor de zevende keer openluchtcinema. De Ninovieters kunnen nu al zelf een film kiezen voor twee filmavonden.

Vier keer speelt de cultuurdienst een Vlaamse film op een bijzondere locatie. Twee films heeft ze zelf al geprogrammeerd. Voor de twee andere cinema-avonden kiezen de inwoners zelf de film. Op vrijdag 16 augustus is de film ‘De Collega’s 2.0' te zien aan het station van Okegem, een komedie van Jan Verheyen, losjes gebaseerd op de gelijknamige televisieserie uit de jaren 1980. Een week later, in de tuin van Zorgcentrum Wilgendries in Voorde, speelt ‘Niet schieten’, een film van Stijn Coninx over de laatste aanslag van de Bende Van Nijvel op het warenhuis Delhaize in Aalst.

Voor de filmavond op 17 augustus, aan de Zwarte Flesch in Pollare, kiezen de Ninovieters tussen Girl, de fel besproken debuutfilm van Lukas Dhont over de 15-jarige Lara die het wil maken als ballerina, en Coureur van Kenneth Mercken, het verhaal van Felix die coureur wil worden. Voor de laatste film, op 24 augustus aan de kerk van de Lebeke in Outer, kiezen ze uit een lijst van 10 Vlaamse klassiekers: Crazy Love, Hector, Blueberry Hill, Manneken Pis, Iedereen beroemd, Pauline & Paulette, Loft, De helaasheid der dingen, Rundskop of Marina. De film met de meeste stemmen mag deze zomer het eigenzinnige filmfestival afsluiten.

Stemmen doe je via www.ninove.be/films tot 1 augustus. Alle films zijn gratis en starten om 21 uur.