Internationale studenten Hogeschool Zeeland leren over waterbeheer in Ninove Claudia Van den Houte

04 september 2020

16u34 0 Ninove Studenten van de Hogeschool Zeeland (HZ) in Nederland hebben vrijdag een rondleiding gekregen in Ninove waarbij waterbeheer centraal stond.

Het ging om studenten van de masteropleiding ‘River Delta Development’, een internationale master. De studenten kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Vietnam, Egypte en Bangladesh. “Ze doen elk jaar aan de start van het academiejaar een rondreis naar België en Frankrijk om te bekijken met welke uitdagingen rond waterbeheer men hier kampt en hoe men er mee omgaat”, vertelt Hannelore Mees, beleidsmedewerker grondgebonden projecten van de provincie Oost-Vlaanderen, die de studenten rondleidde in Ninove.

“Ik heb hen onder meer verteld over de geschiedenis van de Dender, de overstromingsproblemen en over de vernieuwing van de sluizen, maar ook over welke obstakels overheden tegenkomen bij deze werken, waardoor de werken aan de sluis in Geraardsbergen bijvoorbeeld al twee jaar stil liggen. Onder andere aan café Den Belleman hebben we halt gehouden en heb ik hen verteld over de grote overstromingsproblemen die er tien jaar geleden hebben plaatsgevonden en wat de plannen zijn om te voorkomen dat het water nog zo hoog staat.”

“We hebben ook de Burchtdamsite bezocht, waarvoor we samen met de stad Ninove plannen hebben gemaakt om de site herin te richten tot een waterbufferend park. De ontwerpen daarvoor werden aan het publiek voorgesteld in januari en de stad is momenteel volop bezig met verdere uitwerking hiervan. Ook aan de Pollarewijk brachten we een bezoek. Die kreeg ook te kampten met wateroverlast en er zijn plannen om het water beter op te vangen, bijvoorbeeld met infiltratiegrachten.”

“Verder kwam ook aan bod dat we een plan aan het opmaken zijn om de wateroverlast in de Dendervallei op een doordachte manier aan te pakken.” Momenteel staat er in dat kader een openluchttentoonstelling in de negen steden en gemeenten van de Dendervallei over de uitdagingen en kansen die op tafel liggen om met overstromingen en droogte om te gaan. In Ninove staat de pop-up infotentoonstelling nog de hele maand september aan het stadspark, ter hoogte van ’t Oeverstekske, de voetgangersbrug over de Dender.