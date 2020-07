Internationale barbecuewedstrijd ‘Eastern BBQ Contest’ kan volgende maand doorgaan (maar minder internationaal en helft minder deelnemers door corona) Claudia Van den Houte

07 juli 2020

17u50 28 Ninove Het Ninoofse barbecueteam ‘Wettels On Fire’ heeft groen licht gekregen voor de organisatie van haar internationale barbecuewedstrijd ‘Eastern BBQ Contest’.

Het barbecue-evenement vindt normaal rond Pasen plaats, maar moest worden uitgesteld door het coronavirus. De organisatie ervan bleef lange tijd onzeker, maar intussen staat vast dat de ‘Eastern BBQ Contest’ deze zomer zal plaatsvinden van vrijdagmiddag 7 augustus tot zondagavond 9 augustus. “De wedstrijd wordt wel een beetje ingekort omdat er minder teams zijn door corona”, vertelt Bart Beeckmans van de Wettels On Fire. “Er zullen zo’n 28 teams deelnemen, terwijl het er anders tussen de 40 en de 50 zijn. Sommige buitenlanders, zoals Engelsen, mogen immers nog niet naar België reizen. Het zijn vooral Belgische teams die deelnemen, maar ook teams uit Nederland en Duitsland, een team uit Zweden en een team uit Noorwegen.”

Flinke hap uit budget

“De SCA whole hog competition, een apart onderdeel van onze ‘Eastern BBQ Contest’, zal dit jaar niet doorgaan, ook door corona. We kunnen niet genoeg juryleden naar hier krijgen. Momenteel staan er ook nog geen optredens gepland, maar we zijn hiervoor in overleg met de stad. Voor ons is het financieel niet evident, want de verplaatsing van de wedstrijd en de extra maatregelen die we moeten nemen door corona, betekenen een flinke hap uit ons budget. We zijn wel blij dat de ‘Eastern BBQ Contest’ mag doorgaan, want velen hunkeren ernaar. We hopen ook weer wat bezoekers over de vloer te krijgen. Onze ‘American bar’ zal opnieuw opengaan en wijzelf zorgen ook voor barbecue-eten voor de bezoekers. Alles zal buiten doorgaan.”

“Qua maatregelen zullen we inzetten op afstand houden, desinfecterende middelen en wellicht zal de looprichting worden aangegeven met pijlen. Nu we groen licht kregen van de stad, kunnen we de komende maand volop werken aan de organisatie van de wedstrijd, zodat alles vlot verloopt.”

Het evenement vindt opnieuw plaats op het Gemeenteplein in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke. De toegang is gratis.