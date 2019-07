Internationale atletiekmeeting Flanders Cup Memorial Geert Rasschaert Claudia Van den Houte

30 juli 2019

18u07 4 Ninove De Ninoofse atletiekclub VITA organiseert zaterdag haar 29ste Memorial Geert Rasschaert.

De Memorial Geert Rasschaert is een internationale atletiekmeeting met atleten uit zo’n 20 verschillende landen. Ze maakt deel uit van de Flanders Cup, een circuit van hoogstaande atletiekmeetings in Vlaanderen. De atletiekmeeting werd al meermaals verkozen tot beste Flandersclubmeeting van Vlaanderen, van 2011 tot 2013 en in 2015. Op het programma dit jaar staan naast lopen onder meer hoogspringen, verspringen, polsstokspringen, kogelstoten en discuswerpen. Voor de vrouwen is er ook nog hinkstapspringen en hamerslingeren.

De Memorial Geert Rasschaert is destijds gestart als een eerbetoon aan de gelijknamige atleet van de club die in 1990 na zijn terugkeer uit Nederland, waar hij had deelgenomen aan een marathon, overleed aan een hartstilstand. De meeting vindt plaats op de atletiekpiste in Ninove op zaterdag 3 augustus vanaf 13.30 uur.